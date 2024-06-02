Один человек погиб при обрушении дома в Стамбуле

Фото: телеграм-канал SHOT

Один человек погиб в результате обрушения дома в Стамбуле. О случившемся рассказал глава пожарной службы города Ремзи Албайрак, слова которого приводит Haberturk.

"Обнаружено одно тело, поисковые работы продолжаются" – уточнил он.

Глава города Давут Гюль, в свою очередь, сообщил TRT Haber о семи пострадавших. По его словам, на первом этаже проводились работы, а на верхних – жили люди.

Он добавил, что медики оценивают состояние двух пострадавших как тяжелое. Кроме того, по информации губернатора, под завалами здания еще могут оставаться два человека.

Местная прокуратура намерена провести расследование.

Об обрушении дома стало известно утром 2 июня. По данным местных СМИ, ЧП произошло в районе Кючюкчекмедже.

Для ликвидации последствий на место отправили спасателей и пожарных, в том числе из соседних районов Стамбула. Причины обрушения объекта устанавливаются.

