Новости регионов: ураган оставил без света несколько микрорайонов города Бугуруслан

Сильный ураган оставил без света несколько микрорайонов города Бугуруслан в Оренбургской области. Ветер срывал крыши с домов и валил деревья. Из-за перебоев с электричеством упало давление в системе водоснабжения. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

А в Дагестане после сильных ливней на автодорогу республиканского значения "Касумкент – Курах" сошли селевые потоки. Под смесью грязи и камней оказался участок трассы между 20-м и 40-м километром. На место отправили технику, которая займется расчисткой дороги.

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