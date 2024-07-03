РИА Новости: столичный крановщик мог скончаться от передозировки наркотиками

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Умерший в кабине крана на юге столицы мужчина, предположительно, скончался от передозировки наркотиками, заявил источник в правоохранительных органах в беседе с РИА Новости.

Собеседник отметил, что точную причину установят необходимые экспертизы, которые уже назначены.

Крановщик потерял сознание в кабине башенного крана в Даниловском районе Москвы. По изначальной информации, причиной этого стала жара.

Прибывшие на место спасатели преодолели сильный ветер и нагретые конструкции крана, однако к тому времени рабочий скончался. Его тело пришлось спускать при помощи альпинистского снаряжения.

