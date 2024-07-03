Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 16:24

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: столичный крановщик мог скончаться от передозировки наркотиками

Погибший в Москве крановщик мог скончаться от передозировки наркотиками

Фото: телеграм-канал 112

Умерший в кабине крана на юге столицы мужчина, предположительно, скончался от передозировки наркотиками, заявил источник в правоохранительных органах в беседе с РИА Новости.

Собеседник отметил, что точную причину установят необходимые экспертизы, которые уже назначены.

Крановщик потерял сознание в кабине башенного крана в Даниловском районе Москвы. По изначальной информации, причиной этого стала жара.

Прибывшие на место спасатели преодолели сильный ветер и нагретые конструкции крана, однако к тому времени рабочий скончался. Его тело пришлось спускать при помощи альпинистского снаряжения.

Читайте также


происшествия
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика