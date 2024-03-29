Семь человек погибли в результате падения башенного крана в Таиланде

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Семь человек погибли из-за падения строительного крана, который был установлен на промышленном объекте в тайской провинции Районг. Об этом заявляет телеканал Thai PBS.

Как сообщает источник, в числе погибших значатся шесть граждан Мьянмы и один представитель Китая. В связи с этим инцидентом строители потребовали от работодателя выплатить семьям погибших компенсацию в размере 5 миллионов батов (примерно 140 тысяч долларов).

На место происшествия направились сотрудники полиции для переговоров с рабочими, которые не дают спасателям вывезти тела погибших, вынуждая исполнить их условия.

Ранее один человек погиб и один пострадал в результате обрушения крана на стройке детской поликлиники в Хабаровске. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и перелом голени. Прокуратура Индустриального района организовала проверку по факту произошедшего.

