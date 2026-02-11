Лифт с женщиной и ребенком рухнул со второго этажа в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Лифт, внутри которого находились женщина и трехлетняя девочка, рухнул со второго этажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.

Благодаря системе безопасности конструкция застряла между этажами. Несмотря на это, обе пассажирки пострадали.

Полиция начала проверку. Вместе с тем прокуратура Санкт-Петербурга выяснит, соблюдала ли требования закона управляющая компания. В случае необходимости будут приняты необходимые меры.

Ранее лифт с пассажиром рухнул с восьмого этажа в одном из жилых домов в городе Арзамасе в Нижегородской области. В результате пострадал мужчина. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.