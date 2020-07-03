В якутских лесах произошло нашествие шелкопряда

10:09
Фото: ТАСС/Bernd Thissen/dpa
Сибирский шелкопряд, опасный вредитель для хвойных деревьев, массово распространяется в лесах Якутии. Об этом сообщает газета "Известия".
Наибольшее число насекомых зафиксировали в Якутском, Намском и Хангаласском лесничествах. В свете происходящего бедствия региональное управление Россельхознадзора объявило о введении карантинного фитосанитарного режима.
Масштабы происшествия таковы, что на площади 148 186,02 га, на одном дереве насчитывалось более 50 штук сибирского шелкопряда. При этом показатель в 30-40 особей уже называется критическим.
По словам директора филиала ФБУ "Рослесзащита" "Центр защиты лесов Республики Бурятия" Андрея Спиридонова, борьба с вредителем сейчас неэффективна – шелкопряд окукливается и не питается, а противогусеничное средство подразумевает именно отравление через пищу.
Специалист отметил, что лет бабочек начнется в конце июля и продлится порядка месяца. Наиболее крупный урон зеленым насаждениям может быть нанесен к осени 2020 года и в 2021 году.
Эксперты предупреждают, что спровоцировать вспышки в регионах России – в том числе ликвидированную в начале лета в Кемеровской области – могла теплая погода. При этом шелкопряды крайне прожорливы и представляют реальную угрозу для лесов и тайги.
В контексте Якутии, где есть вечная мерзлота, шелкопряд наносит двойной урон. Если дерево лишается кроны, листья уже не препятствуют солнечным лучам. Как следствие, начинается таяние льда, что впоследствии провоцирует подтопления и заболачивание местности.
Помимо древесных вредителей, опасность в лесу также представляют и другие насекомые – но уже для человека. При прогулке среди деревьев необходимо позаботиться о защите от клещей.
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