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Общество

09:39

Конор Макгрегор показал, как ест пчел

общество спорт за рубежом

Боец Конор Макгрегор показал на видео, как ест пчел

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор съел банку пчел, передает телеканал Москва 24.

Видео спортсмен выложил на своей странице в Instagram. На нем ирландец открывает банку с сушеными насекомыми, а затем демонстративно ест их.

Конор Макгрегор – один из самых известных бойцов в UFC. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

19 января Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. Поединок проходил в Лас-Вегасе. Благодаря победе Макгрегор смог вернуться в титульную гонку.

Официальный гонорар Макгрегора составил три миллиона долларов. Остальную – большую – часть прибыли спортсмен получил благодаря продаже просмотров боя.

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и "выходе на пенсию". Позднее спортсмен изменил свое решение и вернулся в спорт.

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