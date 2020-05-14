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Общество

13:46

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

общество спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета".

"Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова. Я был глубоко опечален, узнав сегодняшние новости", – заявил Макгрегор.

Боец добавил, что отец Хабиба воспитал огромное количество спортсменов в разных дисциплинах спорта. Макгрегор называл его "настоящим гением боевых искусств".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Отмечалось, что он находится в одном из военных госпиталей в Москве.

25 апреля его доставили в больницу в Махачкале с подозрением на пневмонию. В популярных Telegram-каналах говорилось, что на фоне болезни у Абдулманапа начались осложнения.

Отца Хабиба Нурмагомедова пытаются спасти в одной из московских больниц

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