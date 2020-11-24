Диетолог рассказала о вреде дорогой красной рыбы

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Нередко в магазинах продают фермерскую рыбу под видом рыбы из океана. Об этом сообщила "Звезде" член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

"Чаще всего в хозяйствах выращивают именно дорогую рыбу – семгу или форель. В таких условиях их мясо получается слишком жирным. Поэтому я не советую отдавать предпочтение этим видам при покупке. По составу полезных веществ и содержанию жира более сбалансированной является промысловая рыба", – пояснила она.

По словам диетолога, исключительно в естественных условиях добывается горбуша, что благоприятно влияет на ее жировой состав. Кроме того, специалист рекомендовала перед покупкой ознакомиться с калорийностью рыбы. Продукт с жирностью более 250 килокалорий, скорее всего, выращивался в фермерстве, пояснила Макиша.

Ранее ученые назвали негативное последствие отказа от мяса. По словам специалистов, у таких людей возрастает риск переломов.

Специалисты выяснили, что у тех, кто исключил из своего рациона мясо, снижено количество поступающих в организм кальция и белка. Из-за этого кости становятся более хрупкими.