Диетолог рассказала о вреде дорогой красной рыбы

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Нередко в магазинах продают фермерскую рыбу под видом рыбы из океана. Об этом сообщила "Звезде" член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
"Чаще всего в хозяйствах выращивают именно дорогую рыбу – семгу или форель. В таких условиях их мясо получается слишком жирным. Поэтому я не советую отдавать предпочтение этим видам при покупке. По составу полезных веществ и содержанию жира более сбалансированной является промысловая рыба", – пояснила она.
По словам диетолога, исключительно в естественных условиях добывается горбуша, что благоприятно влияет на ее жировой состав. Кроме того, специалист рекомендовала перед покупкой ознакомиться с калорийностью рыбы. Продукт с жирностью более 250 килокалорий, скорее всего, выращивался в фермерстве, пояснила Макиша.
Ранее ученые назвали негативное последствие отказа от мяса. По словам специалистов, у таких людей возрастает риск переломов.
Специалисты выяснили, что у тех, кто исключил из своего рациона мясо, снижено количество поступающих в организм кальция и белка. Из-за этого кости становятся более хрупкими.
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