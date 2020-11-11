Ученые назвали продукт, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ученые рассказало, что грецкий орех необходимо регулярно употреблять для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Journal of the American College of Cardiology.
В эксперименте ученых приняли участие более 700 здоровых пожилых людей. Часть из них ела от 30 до 60 граммов грецких орехов в день на протяжении двух лет. Другая же часть вовсе исключила данный продукт из рациона.
Результаты исследования показали, что 6 из 10 биомаркеров воспалительного процесса, связанного с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, у первой группы существенно уменьшились. К тому же употребление орехов не сказалось на весе добровольцев.
Ранее ученые из Медицинских школ Вашингтонского университета и Университета Сент-Луиса доказали, что диета с высоким содержанием жиров, или кетогенная диета, может предотвратить развитие сердечной недостаточности, связанной с нарушениями метаболизма.
Также диетолог Фатма Байсал Юсуф ранее объяснила, что залогом здорового сердца является правильное питание. Она предложила обратить внимание на такие продукты, как чеснок, рыба, орехи. Семена льна также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Съедать лучше по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп.
"Городской стандарт": пустые орешки
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