В компании Biocad сообщили о начале испытаний препарата от коронавируса

В компании Biocad сообщили о начале первой фазы испытаний вакцины от коронавируса. Ее уже ввели добровольцу.

Разработчики назвали препарат "не имеющим аналогов в мире". Минздрав одобрил проведение клинических испытаний препарата в конце июля.

Исследования будут проводиться на базе двух медицинских организаций в Санкт-Петербурге. Вакцину протестируют на 360 пациентах. I и II фазы испытаний планируется завершить к концу 2026 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.