Марсоход Curiosity заснял светящиеся облака в марсианском небе

Марсоход Curiosity снял облака на Красной планете
Марсоход Curiosity, работающий на Марсе с 2012 года, запечатлел редкое явление – слой светящихся облаков в атмосфере Красной планеты. Мерцание появилось из-за кристаллов льда, которые рассеивали лучи Солнца, сообщает "Мир 24".
Предыдущие наблюдения продемонстрировали, что облака в тонкой сухой атмосфере Марса образуются довольно редко. Обычно они возникают на экваторе Красной планеты в самое холодное время года, когда Марс располагается дальше всего от Солнца.
Однако два года назад исследователи заметили облака, сформировавшиеся над марсоходом в необычно раннее время – в начале зимы. Они сделали несколько снимков для дальнейшей работы.
Стало известно, что эти облака находятся очень высоко. Большая часть марсианских облаков располагается в 60 километрах над поверхностью и состоит из водяного льда. Но облака, которые сняты Curiosity, расположены на большей высоте, где очень холодно. Скорее всего, они состоят из углекислого газа или сухого льда. Исследователи намерены установить их точное местоположение и состав.
Ранее аппарат Perseverance отправили на Марс с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V 30 июля 2020 года. В NASA заявляли, что марсоход проведет исследование поверхности планеты на предмет анализа минералов.
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