NASA успешно испытало вертолет на Марсе: он смог продержаться 30 секунд

Агентство NASA сообщило о том, что летное испытание марсианского вертолета Ingenuity ("Находчивость"), который был доставлен на Марс вместе с ровером Perseverance ("Настойчивость"), прошло успешно. "Человечество впервые в своей истории осуществило управляемый полет летательного аппарата на другой планете!" – это действительно так, но здесь едва ли не каждое слово нуждается в объяснении или уточнении. В подробностях разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.





Для начала разберемся, что же именно произошло. Еще в феврале марсоход Perseverance "примарсианился" в районе кратера Езеро, где, как полагают ученые, в древности находилась дельта реки. Сам кратер тогда был озером, поэтому исследователи надеются обнаружить здесь следы древней жизни. Кроме научного оборудования Perseverance привез с собой дрон – двухвинтовую летающую машину Ingenuity. За последнее время мы настолько привыкли к таким аппаратам, что не видим в этом ничего необычного, но на самом деле постройка "марсокоптера" была сложнейшей инженерной задачей.

Стоит помнить, что атмосферы на Марсе по земным меркам почти нет: она здесь примерно в 100 раз менее плотная, чем на Земле. Это означает, что для полета нужно приложить в 100 раз больше усилий. Поэтому Ingenuity пришлось оснастить большими винтами – их диаметр 120 сантиметров – и вращать их с огромной скоростью – 2 400 оборотов в минуту. Энергию для полета дрон запасает самостоятельно, с помощью солнечных батарей, а таким способом много не соберешь, поэтому вся его миссия рассчитана на 4–5 полутораминутных полетов, один из которых уже завершен.

Собственно, полетом в привычном нам смысле слова это тоже назвать нельзя. Марсианский вертолетик поднялся на 3 метра, повисел неподвижно 30 секунд и приземлился в той же точке – это всего лишь тест, горизонтальные перемещения будут позже. Между прочим, даже такой "прыжок" удался не с первой попытки – испытание было назначено на несколько дней раньше, но тогда дрон не смог раскрутить винты до нужной скорости и NASA решило обновить ему прошивку. Когда новый софт был установлен (а сделать это на расстоянии в несколько миллионов километров – та еще задачка), Ingenuity смог приступить к выполнению задания.

По итогам полета нам было отправлено черно-белое изображение тени, которую зависший в небе дрон отбрасывает на поверхность Марса. Марсоход Perseverance в этот момент стоял в сторонке и тоже фотографировал – он сделал серию из нескольких картинок, которые потом склеили в видеоролик. Кроме того, на дроне есть еще одна камера, которая снимала полноценное видео, но этот большой файл придет на Землю лишь некоторое время спустя.



Теперь по поводу "первого управляемого полета на другой планете". Это тоже не совсем так. Дело в том, что земные аппараты спускались на другие планеты и поднимались с них, все эти полеты были тоже вполне себе управляемыми. Так что необходимо уточнить: 19 апреля 2021 года был осуществлен первый полет винтового летательного аппарата, построенного специально для инопланетных условий. Так, пожалуй, будет корректнее всего.

Чем же дальше займется марсианский вертолет? Он совершит еще несколько 90-секундных полетов не дальше 300 метров от марсохода, и на этом его миссия будет считаться завершенной. Дрон не должен вести наблюдений, прокладывать маршруты и так далее, его задача – всего лишь доказать, что в атмосфере Марса можно летать, и тогда для следующих миссий будут построены более совершенные аппараты. Но мы знаем, что марсианская техника обычно работает намного дольше запланированного, а значит, есть надежда, что по окончании обязательной программы Ingenuity снимет для нас панорамное видео с головокружительными пролетами над марсианскими пейзажами. А может быть, даже обнаружит на Марсе следы жизни. Хотя…