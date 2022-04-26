Свыше 750 литров крови собрали на крупнейшей за 2 года донорской акции в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В честь Национального дня донора в Москве прошла самая крупная за два года выездная донорская акция, на которой удалось собрать свыше 750 литров крови. Акция длилась пять дней, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Главврач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова рассказала, что в акции, в которой удалось собрать 773 литра цельной крови, поучаствовали 1 719 человек.

"Все собранные на акции компоненты донорской крови мы передадим в городские больницы для спасения жизни и здоровья пациентов. Кровь является уникальным компонентом системной терапии, полноценных аналогов ему пока не создано, а потребность в донорской крови сохраняется постоянно", – рассказала Майорова.

Уточняется, что площадками для проведения акции стали технопарк Московского центра инновационных технологий в здравоохранении комплекса соцразвития, Центр крови имени Гаврилова, РНИМУ имени Пирогова, МГУТУ имени Разумовского, РУДН и МГУУ правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в столице донорами стали более 105 тысяч человек, более 44 тысяч из них сдали кровь впервые. По его словам, чаще всего горожане сдавали плазму после вакцинации от COVID-19 или болезни.

Специалист по пропаганде донорства крови Станислав Давыдов ранее дал советы тем, кто планирует стать донором. По его словам, перед сдачей крови нельзя есть жирную и жареную пищу, пить алкоголь. Также нельзя принимать анальгин, аспирин и подобные лекарства.

