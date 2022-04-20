Более 105 тыс человек стали донорами в Москве в прошлом году

15:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 105 тысяч человек стали донорами в Москве в 2021 году, более 44 тысяч из них сдали кровь впервые, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
По его словам, чаще всего горожане сдавали плазму после вакцинации от COVID-19 или болезни.
"Продолжаем развивать столичную службу крови. В частности, в конце прошлого года в Морозовской больнице заработал первый в стране центр детской трансфузиологии. Город оказывает донорам социальную поддержку – они получают вознаграждение и компенсацию на питание", – добавил мэр.
Также звание "Почетный донор Москвы" дает право на бесплатный проезд в городском транспорте, льготы при оплате коммунальных услуг и покупке лекарств. Собянин подчеркнул, что главной мотивацией является желание спасти жизнь человека.
"Тех, кто принял решение стать донором, всегда ждем в Центре крови имени Гаврилова и 12 отделениях переливания крови крупных городских больниц", – заключил градоначальник.
Ранее специалист по пропаганде донорства крови Станислав Давыдов дал советы тем, кто планирует стать донором. По его словам, перед сдачей крови нельзя есть жирную и жареную пищу, пить алкоголь. Также нельзя принимать анальгин, аспирин и подобные лекарства.
"Жизнь в большом городе": столичные доноры
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