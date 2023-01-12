Аналитики выяснили, что треть россиян нуждаются в государственных пособиях

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Порядка 33% жителей России, или 42,7 миллиона человек, нуждаются в разного рода пособиях от государства. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики.

"О том, что получают зарплату, в ходе переписи сообщили 58,4 миллиона человек (39,6% от всего населения, или 45% от указавших источники), а о пособиях в качестве источника доходов упомянул каждый третий (33% от ответивших, или 42,7 миллиона человек)", – говорится в сообщении.

Самые востребованные пособия, которые выбрали граждане РФ, оказались пенсии, пособия по безработице, а также социальные выплаты и многие другие льготы. Больше всего в подобной государственной поддержке нуждаются, считают аналитики, представители старшего поколения от 60 лет.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что власти одобрили порядок назначения единого социального пособия для семей с детьми с низкими доходами.

Он добавил, что пособие, которое вводится с 1 января, объединит выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения 3 лет.



Госдума приняла закон об универсальном пособии для семей с детьми

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