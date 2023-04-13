Юрист указал на сложность введения выходного дня после Пасхи

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Введение выходного дня в понедельник после Пасхи – сложная задача, поскольку праздник является религиозным. Таким мнением в беседе с RT поделился заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что Россия является многоконфессиональной страной, где одинаково уважаются представители всех религий. Введение же выходного, связанного с христианским праздником, может вызвать вопросы у мусульман или буддистов, считает Соловьев.

"Введение выходного дня после Светлого Христова воскресения может стать поводом для аналогичных просьб со стороны мусульман, буддистов, иудеев и представителей иных религий. И такие просьбы придется исполнять или объяснять причины отказа", – объяснил юрист.

Ранее с предложением сделать понедельник после Пасхи выходным днем выступили депутаты от фракции ЛДПР. Они объяснили это тем, что праздник отмечает большинство россиян, поэтому дополнительный выходной позволит им больше времени провести в кругу близких.



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