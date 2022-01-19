Юрист объяснил, каких прав лишается собственник при сдаче жилья в аренду

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После сдачи жилья в аренду собственник не может приходить в квартиру без предупреждения или менять замки на входной двери по собственной инициативе, рассказал юрист Степан Хантимиров.
В противном случае, подчеркнул эксперт, арендодатель может понести наказание вплоть до уголовной ответственности.
Адвокат напомнил, согласно статье 209 Гражданского кодекса, несмотря на то, что собственник имеет право на владение, пользование и распоряжение своей квартирой, часть своих прав на жилье он передает арендатору с момента подписания договора.
В частности, если арендодателю требуется регулярно посещать квартиру, то в договоре должна быть прописана частота визитов.
"Вход в квартиру с помощью второго комплекта ключей или проникновение под предлогом проверки квартиры может стать основанием для возбуждения уголовного дела со штрафом до 40 тысяч рублей или арестом на срок до 3 месяцев", – приводит слова Хантимирова РИА Недвижимость.
Адвокат подчеркнул, что на практике такие случаи единичны, поскольку многие арендаторы опасаются, что собственник найдет, к чему придраться, и в одностороннем порядке расторгнет договор.
Эксперт добавил, если во время несогласованного визита пропадут какие-то ценные вещи, то главным подозреваемым по делу о краже может стать собственник. В таком случае, подчеркнул Хантимиров, арендодателю придется доказывать свою невиновность.
Что касается замены замков на входной двери без согласования с квартиросъемщиком, если конфликт дойдет до суда, собственнику может грозить штраф за самоуправство. Помимо этого, его могут обязать заплатить неустойку за время, когда арендатор не мог пользоваться жильем.
Ранее эксперты рассказали о популярных мошеннических схемах при аренде жилья. Среди них – незаконная субаренда, невозвратный депозит и использование мошенниками поддельных сайтов и фишинговых ссылок.
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