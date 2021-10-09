Адвокат объяснила, как родственники крадут квартиры

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Россиянам перечислили самые частые способы, которые используют родственники для мошенничества с недвижимостью. Об этом рассказала адвокат КА Pen & Paper Александра Харина в интервью РИА Новости.
"Случаи мошенничества с недвижимостью, где главным виновником является родственник потерпевшего, к сожалению, нередки", – сообщила она.
По словам специалиста, самыми частыми способами подобного вида мошенничества являются подделка документов и использование доверенности.
В частности, родственники под предлогом безобидных действий получают от собственника генеральную доверенность. С помощью этого документа они могут совершить сделку по отчуждению имущества, заявила Харина.
"О факте хищения собственники часто узнают лишь через несколько месяцев или даже лет, когда квартира или участок уже принадлежат лицу, не имеющему к преступлению никакого отношения", – разъяснила адвокат.
В других случаях дети подделывают подписи родителей, после чего производят незаконное оформление недвижимости на себя.
"Особенно часто такие преступления совершаются в отношении лиц пожилого возраста. Несмотря на родство, такие действия являются преступлением", – напомнила адвокат.
Иногда бывшие супруги тайно продают недвижимость, приобретенную совместно в период брака. Оспорить такую сделку возможно лишь через суд, заключила Харина.
Ранее директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала о главных уловках при покупке и аренде жилья. По словам эксперта, собственники иногда пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки.
В частности, следует обратить внимание на ситуацию, когда при просмотре квартиры покупателя торопят и не дают задержаться на лестничной клетке. По словам эксперта, чаще всего от потенциального покупателя стараются скрыть неадекватных соседей.
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