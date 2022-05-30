Шольц призвал страны ЕС согласованно действовать против РФ

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости согласованных действий ЕС по отношению к России.
"Если принимается решение действовать сообща, нужно принимать во внимание особую ситуацию в отдельных странах. Мы делали это раньше, будем делать это в будущем", – цитирует его РИА Новости.
Он выразил уверенность, что Европа продолжит выступать едино, а также назвал конструктивным обсуждение нефтяного эмбарго против РФ.
Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран Евросоюза не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС.
При этом дополнительные детали будут рассмотрены на еще одном заседании в понедельник, 30 мая.
До этого высокопоставленный европейский источник рассказал, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 30–31 мая обсудят возможность конфискации замороженных активов России. По его словам, ЕС продолжает обсуждать новые санкции против РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шольц заявил, что санкции против РФ ведут к издержкам для германской экономики
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