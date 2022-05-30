Из итогового заявления саммита ЕС вычеркнули эмбарго на трубопроводную нефть из РФ – СМИ

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Европейский совет исключил положение о введении эмбарго на поставки российской трубопроводной нефти из проекта итогового заявления саммита ЕС, сообщает Reuters.
"Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", – говорится в документе.
Отмечается, что такое решение рассматривается ЕС как временная и компромиссная мера, разработанная с учетом мнения стран, не согласных с введением полного эмбарго на российскую нефть. Кроме того, данный шаг позволит сохранить равные условия и честную конкуренцию на мировом энергетическом рынке, полагают в Европе.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия предложила отложить введение эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". По информации издания, соответствующее предложение ЕК направила правительствам стран – членов Евросоюза. Указывается, что такие меры планируют принять для удовлетворения запроса Венгрии, для которой данный трубопровод является важным.
Евросоюз готов пойти на смягчение шестого пакета антироссийских санкций
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