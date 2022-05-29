Послы ЕС не согласовали облегченную версию нефтяного эмбарго – СМИ

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Комитет постоянных представителей стран Евросоюза не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС в Брюсселе.

По его словам, дополнительные детали будут рассмотрена на еще одном заседании в понедельник, 30 мая.

Ранее высокопоставленный европейские источник рассказал, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 30–31 мая обсудят возможность конфискации замороженных активов России. По его словам, ЕС продолжает обсуждать новые санкции против РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

