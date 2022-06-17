Глава Сбербанка назвал ядом экспорт для РФ в текущих условиях

Фото: forumspb2022/ТАСС/Сергей Бобылев
В текущих условиях важнейший для России экспорт стал ядом, а импорт – лекарством. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака Сбера на ПМЭФ.
По его словам, за три месяца произошел радикальный слом макроэкономических предпосылок и условий для ведения бизнеса.
"В короткие сроки невозможно даже переосмыслить новую ситуацию, а перестроить логистику, физическую инфраструктуру, цепочки платежей – еще труднее", – приводит слова Грефа ТАСС.
Руководитель Сбербанка назвал единственной профицитной по отношению к рублю валютой китайский юань. В то же время турецкая лира или рупия ценности для России не представляют.
Ранее Греф заявил, что Сбербанк вернул возможность платежей по внешнеторговым договорам в китайских юанях. Сбербанк приостановил платежи бизнеса по внешнеторговым договорам в юанях с 7 июня. Отмечалось, что мера затронула корпоративных клиентов, которые ведут расчеты в юанях.
Ситуация в российской экономике осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Международный экономический форум продолжил работу в Петербурге
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: