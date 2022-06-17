Глава Сбербанка назвал ядом экспорт для РФ в текущих условиях

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В текущих условиях важнейший для России экспорт стал ядом, а импорт – лекарством. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака Сбера на ПМЭФ.

По его словам, за три месяца произошел радикальный слом макроэкономических предпосылок и условий для ведения бизнеса.

"В короткие сроки невозможно даже переосмыслить новую ситуацию, а перестроить логистику, физическую инфраструктуру, цепочки платежей – еще труднее", – приводит слова Грефа ТАСС.

Руководитель Сбербанка назвал единственной профицитной по отношению к рублю валютой китайский юань. В то же время турецкая лира или рупия ценности для России не представляют.

Ранее Греф заявил, что Сбербанк вернул возможность платежей по внешнеторговым договорам в китайских юанях. Сбербанк приостановил платежи бизнеса по внешнеторговым договорам в юанях с 7 июня. Отмечалось, что мера затронула корпоративных клиентов, которые ведут расчеты в юанях.

Ситуация в российской экономике осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

