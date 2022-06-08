Сбербанк приостановил платежи бизнеса по договорам в юанях

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С 7 июня Сбербанк приостановил платежи бизнеса по внешнеторговым договорам в юанях. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя банка.



По его словам, мера затронула корпоративных клиентов, которые ведут расчеты в юанях.

"В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов", – отметили в банке.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов рассказал, что ослабление рубля может произойти во втором полугодии 2022 года. По словам эксперта, это связано с санкционным давлением. При этом Тузов отметил, что сдерживать рост курса доллара до 70–75 рублей нет смысла, поскольку это негативно сказывается на наполняемости бюджета в условиях ограниченного импорта.

