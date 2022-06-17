Сбербанк восстановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

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Сбербанк вернул возможность платежей по внешнеторговым договорам в китайских юанях. Об этом сообщил председатель организации Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Тогда в банке отмечали, что банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов. Уже можем", – сказал Греф.

С 7 июня Сбербанк приостановил платежи бизнеса по внешнеторговым договорам в юанях. Отмечалось, что мера затронула корпоративных клиентов, которые ведут расчеты в юанях.

Ранее сообщалось, что Сбербанк собирается вернуть возможность бесконтактной оплаты с помощью SberPay для пользователей Android в IV квартале. Однако для тех, кто пользуется Apple, в ближайшее время сервис вернуть не получится ввиду того, что это закрытая система.