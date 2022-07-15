Новости последнего часа: в Сбере сообщили о новой схеме мошенничества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мошенники выманивают деньги под предлогом найма на высокооплачиваемую должность, сообщили в Сбербанке.

Войска Киева, отступая, уничтожают поля пшеницы и хранилища зерна, сообщает МВД ЛНР.

Власти Эстонии планируют запретить гражданам России и Белоруссии владеть оружием.

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