Россиян предупредили о новой схеме мошенников

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Телефонные мошенники стали предлагать клиентам застраховать свои денежные средства на едином межбанковском счете в ЦБ. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

В кредитной организации пояснили, что в новой схеме применяется социальная инженерия – психологическое манипулирование потенциальными жертвами.

"Таким образом они пытаются убедить собеседников в необходимости защитить средства после компрометации персональных данных", – сообщили в пресс-службе ВТБ.

В банке также отметили, что сначала мошенники обзванивают клиентов под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщают о поступившем от ЦБ заявлении о компрометации персональных данных. При этом мошенники говорят, что списания произвели со счета не в определенном банке, а по единому внутрибанковскому.

По легенде злоумышленников, доступ к счету есть только у сотрудников банка, в связи с чем звонок якобы переводится на специалиста департамента безопасности ЦБ, который уточняет банк, где обслуживается клиент. и продукты, которыми он пользуется. Сотрудник также проверяет остатки на счетах и размер зарплаты. В этот момент мошенники предлагают потенциальным жертвам застраховать общую сумму на едином счете, что позволит вернуть деньги в случае хищения злоумышленниками. Для этого они убеждают клиента перевести все свои деньги на безопасный счет, объяснили в ВТБ.

"В любой момент при телефонном разговоре важно сохранять холодную голову и понимать, что деньги у клиента могут храниться только на счете, который он открывал физически в своем банке", – объяснил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Единого счета в ЦБ не существует, поэтому, согласившись его застраховать, клиент переведет деньги мошенникам, добавил специалист.

"Сотрудники банка никогда не позвонят и не попросят вас сделать активных действий здесь и сейчас", – напомнил Чугунов.

Ранее звонки мошенников через мессенджеры WhatsApp и Viber назвали трендом летнего сезона. Схема популярна среди злоумышленников, поскольку отследить их в таких каналах гораздо труднее из-за отсутствия антиспама и антимошеннических фильтров, объяснил Чугунов.

По его словам, сотрудники банков не станут звонить клиентам через мессенджеры. Подобные звонки, отметил Чугунов, скорее всего, совершаются с целью получить личную информацию и украсть денежные средства.

Эксперт подчеркнул, что мошенники могут звонить не только с российских, но и с иностранных номеров.