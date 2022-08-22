"Тинькофф" устранил сбой в мобильном приложении

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

"Тинькофф" решил проблему, которая возникла в мобильном приложении. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Технический сбой в работе приложения/личного кабинета "Тинькофф" устранен", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пользователи мобильного приложения "Тинькофф" не могут войти в личный кабинет. При попытке получить доступ к аккаунту клиентов информировали об ошибке. Пользователи, которым удалось войти в систему, сообщали, что из-за технических неполадок не было возможности совершить перевод денежных средств в другой банк.

До этого стало известно, что "Тинькофф" перестал проводить валютные SWIFT-переводы до 1 октября. Тогда в банке сообщали, что переводы, требующие ожидания, будут проведены в разумные сроки.

Также в "Тинькофф" уточнили, что все полученные платы и комиссии по валютным счетам и переводам будут направлены на благотворительные цели.