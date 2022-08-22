Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Технологии

14:47

Сбой произошел в приложении "Тинькофф"

технологии

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Пользователи мобильного приложения банка "Тинькофф" могут столкнуться со сложностями при попытке входа. Об этом сообщает РИА Новости/Прайм со ссылкой на представителей кредитной организации.

"В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем", – говорится в сообщении, которое появляется на экране при попытке входа в приложение.

Однако получить доступ к личному кабинету не удается.

Клиенты, которым удалось войти в приложение, сообщили о трудностях при попытке перевода средств в другие банки из-за технических неполадок.

Ранее стало известно, что сбой произошел в приложении Сбербанка. При попытке входа в приложение банка на экране появлялось сообщение о неполадках с интернетом. При этом при попытке дозвониться в call-центр банка робот говорил, что все мобильные операторы в настоящее время заняты, и сбрасывал звонок.

До этого неполадки в работе поисковой системы Google наблюдали пользователи из США, Великобритании, Канады, Германии и Испании. Позже в корпорации восстановили работу поисковой системы. Сообщалось, что пользователи отправили около 26 тысяч сообщений о сбоях в работе.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать