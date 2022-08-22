Сбой произошел в приложении "Тинькофф"

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Пользователи мобильного приложения банка "Тинькофф" могут столкнуться со сложностями при попытке входа. Об этом сообщает РИА Новости/Прайм со ссылкой на представителей кредитной организации.

"В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем", – говорится в сообщении, которое появляется на экране при попытке входа в приложение.

Однако получить доступ к личному кабинету не удается.

Клиенты, которым удалось войти в приложение, сообщили о трудностях при попытке перевода средств в другие банки из-за технических неполадок.

Ранее стало известно, что сбой произошел в приложении Сбербанка. При попытке входа в приложение банка на экране появлялось сообщение о неполадках с интернетом. При этом при попытке дозвониться в call-центр банка робот говорил, что все мобильные операторы в настоящее время заняты, и сбрасывал звонок.

До этого неполадки в работе поисковой системы Google наблюдали пользователи из США, Великобритании, Канады, Германии и Испании. Позже в корпорации восстановили работу поисковой системы. Сообщалось, что пользователи отправили около 26 тысяч сообщений о сбоях в работе.