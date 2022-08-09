Google восстановил работу сайта после сбоя

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Google восстановил работу своего сайта после сбоя. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector.

Сбой произошел 9 августа в 04:14 мск. Отмечается, что больше всего жалоб на работу Google поступило от жителей США. Число сообщений о сбоях превысило 26 тысяч.

В свою очередь, издание Guardian отмечало, что, по словам пользователей, родственные платформы Gmail, карты Google и изображения Google также испытывали проблемы.

Сейчас работа поисковой системы полностью восстановлена.

Ранее пользователи некоторых стран пожаловались на сбои в работе Google. Жалобы были зафиксированы в США, Великобритании, Канаде, Германии, Испании. Большинство пользователей сервиса заявили о проблемах с поиском в системе и работой сайта.

До этого стало известно, что в РФ запущен российский сервис фиксации сбоев "Детектор сбоев", где можно отследить работу свыше 100 сайтов и приложений. Сервис мониторит работу мобильных приложений банков, служб доставки, интернет-магазинов, транспортной инфраструктуры.

По словам главы Brand Analytics Натальи Соколовой, новый сервис сможет быстрее других источников предупреждать компании о возникших в работе их сайтов и приложений сбоях.