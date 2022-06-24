"Тинькофф" устранил неполадки в работе всех сервисов

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Сервисы банка "Тинькофф" работают корректно после сбоя. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе кредитной организации.

"Работа всех сервисов восстановлена", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее, 24 июня, при входе в систему пользователи получали уведомление о том, что ведутся работы по устранению сбоя. Информацию о неполадках подтверждали и в поддержке кредитной организации.

9 июня "Тинькофф" работал над устранением неполадок с отображением банкоматов с валютой на онлайн-карте. При этом проблем со снятием валюты не наблюдалось.

В тот же день стало известно, что кредитная организация вводит ежемесячную комиссию за обслуживание валютных счетов. Данная мера вступит в силу с 23 июня текущего года.

