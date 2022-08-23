В App Store появился аналог приложения Альфа-Банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Клиенты Альфа-Банка вновь могут совершать операции с денежными средствами через мобильное приложение. Владельцы смартфонов Apple обнаружили в App Store аналог приложения банка "Деньги пришли". Его функционал проверил портал vc.ru.

Уточняется, что вход в приложение осуществляется с помощью кода, который приходит от банка. Внутри приложения также есть история чата с банком.

Разработчиком сервиса является ООО "Артконсьерж". Сам Альфа-Банк на странице приложения не упоминается.

До этого аналогичная ситуация произошла с приложением Сбербанка. После того как мобильное приложение банка стало недоступно для пользователей техники Apple, в App Store появился его аналог – "СБОЛ". Отмечалось, что разработчиком аналога стала компания "Открытые ИТ-решения". Для старта в приложении пользователю нужно было ввести номер карты банка.

Позже стало известно, что приложения "СБОЛ" и "Прайм баланс" удалили из App Store. Последнее было аналоговым для банка ВТБ.