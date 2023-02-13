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Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента "Окулус", сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на слова представителя подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), выступавший заказчиком по проекту.

"Окулус" автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и другое", – рассказал представитель центра.

По словам спикера, раньше специалисты центра сами обрабатывали более двухсот фото и видео в день.

Система "Окулус" уже запущена и занимается выполнением своих задач в полной мере. В декабре 2022 года данная система прошла тестирование, а уже в январе 2023 года ее начали интегрировать с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора.

Представитель центра добавил, что к 2025 году в "Окулус" планируется добавить функцию определения других типов нарушений, кроме того, добавить "функции определения поз людей и их действий".

Ранее сообщалось, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) выделил 57,7 миллиона рублей на создание системы "Окулус", предназначенной для поиска противоправного контента в интернете с помощью технологий искусственного интеллекта. Ее разработкой для ФГУП ГРЧЦ занимался ООО "Эксикьюшн Эр Ди Си".

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