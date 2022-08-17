Роскомнадзор выделил 57,7 млн рублей на разработку системы "Окулус" – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), который является структурой Роскомнадзора, выделил 57,7 миллиона рублей на создание системы "Окулус", предназначенной для поиска противоправного контента в интернете с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщает "Коммерсант".

Предполагается, что система заработает к 12 декабря текущего года, а ее разработкой для ФГУП ГРЧЦ займется ООО "Эксикьюшн Эр Ди Си".

"По технической документации "Окулус" будет в реальном времени анализировать изображения и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет запрещенной информации", – говорится в материале.

Уточняется, что к запрещенной информации будут относиться материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, выражение явного неуважения к обществу, государству и официальным символам РФ.

Также это касается информации о способах совершения суицида и методах изготовления наркотиков, пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрации употребления табака.

Ранее зампредседателя СК РФ Елена Леоненко заявила, что в России необходимо изменить порядок регистрации в соцсетях. По ее словам, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент.

В декабре 2020 года депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, обязывающий социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.