В России создадут автоматизированную систему для поиска запрещенного контента в интернете

Фото: depositphotos/pressmaster

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" объявил конкурc на создание автоматизированной системы "Окулус" для мониторинга запрещенного контента в Сети. Об этом сообщил директор по цифровым технологиям ГРЧЦ Константин Буланов.

По его словам, данная система необходима для более оперативного и максимально полного мониторинга видеоматериалов и графических изображений, размещенных в интернете. Он подчеркнул, что "Окулус" не будет препятствовать работе интернет-сервисов.

"Важно отметить, что она (система. – Прим. ред.) будет именно помогать экспертам искать контент с признаками нарушений и конечное принятие решения <...> всегда остается за человеком", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, добавил Буланов, система будет мониторить только открытые источники. Конфиденциальная информация, включая личные переписки в соцсетях и мессенджерах, ей будет недоступна.

Ранее в ГРЧЦ рассказали, что система "Окулус" будет работать на основе искусственного интеллекта. Эксперты предполагают, что это позволит повысить эффективность выявления экстремистских материалов.