В ГД внесли поправки, регулирующие работу онлайн-сервисов по размещению объявлений

17:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель председателя комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин внес изменения, регулирующие работу онлайн-платформ по размещению объявлений.
"Сегодня внес в Государственную думу поправки в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые будут регулировать работу онлайн-сервисов по размещению объявлений", – написал он в своем телеграм-канале.
Горелкин пояснил, что владельцам подобных сервисов необходимо будет не допускать использования платформ с целью незаконных действий. Кроме того, по словам председателя комитета ГД, владельцам запрещается публиковать порочащие сведения. Также их обяжут скачать единый измеритель аудитории.
"Считаю необходимым законодательно ограничить долю владения классифайдов иностранцами. Участие в них зарубежных компаний должно быть не более чем 20%", – добавил парламентарий.
Предусматривает новый проект закона и предоставление кабмину России права определять отдельные случаи и схему интеграции и взаимодействия платформ онлайн-объявлений с ЕСИА и госуслугами. Ожидается, что регулироваться будут сервисы, ежемесячная аудитория которых составляет более 10 миллионов россиян.
Ранее РКН потребовал Facebook удалить мошеннические объявления с символикой "Роскосмоса". Отмечается, что в размещенной публикации пользователю предлагают пройти регистрацию для участия в якобы проекте корпорации и заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке и заполнения данных участнику предлагается передать свои банковские сведения злоумышленникам.
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