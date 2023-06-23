В здравоохранении РФ начнут внедрять ИИ для получения медицинских снимков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В российском здравоохранении в этом году начнется внедрение искусственного интеллекта, предназначенного для получения снимков с медицинских приборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

"В этом году мы начинаем внедрять программу искусственного интеллекта. <...> Приоритетные направления: распознавание образов, то есть получение снимков с различных видов цифровых приборов", – рассказал министр.

Мурашко уточнил, что к помощи ИИ будут прибегать при проведении КТ, МРТ и рентгена. Он также подчеркнул, что в будущем новую технологию начнут применять и в других направлениях медицины.

Ранее сообщалось, что в столичном здравоохранении сегодня используются 12 отечественных сервисов с технологией ИИ. Это 70% от всех зарегистрированных в РФ подобных программ.



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