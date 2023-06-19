В здравоохранение Москвы внедрены 70% всех зарегистрированных медсервисов с ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В данный момент в сфере здравоохранения столицы используются 12 отечественных зарегистрированных медицинских сервисов с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), которые были одобрены Росздравнадзором – это 70% от всех зарегистрированных в РФ подобных программ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 11 сервисов представляют собой нейросети, которые позволяют распознать признаки ряда заболеваний на компьютерной томограмме, маммограмме, флюорограмме и рентгенограмме.

"Применение нейросетей в медицине позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностические процедуры, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения эффективного лечения. Благодаря алгоритмам значительно повышается доступность медицинской помощи для пациентов", – отметила Ракова.

По ее словам, ИИ позволяет врачам-рентгенологам, терапевтам, врачам общей практики находить признаки заболеваний на медицинских изображениях и ставить предварительный диагноз уже на приеме.

В соответствии с приказом Минздрава РФ в этом году субъекты РФ должны внедрить не менее одного медицинского изделия на основе технологий ИИ из утвержденного перечня, подчеркнула заммэра.

Первый сервис был интегрирован в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) Москвы для постановки предварительных диагнозов. Врач разговаривает с пациентом, слушает его жалобы на состояние здоровья, после чего вносит их в протокол, а ИИ предполагает три вероятных диагноза, рассказала Ракова.

Она добавила, что врач, изучив их, может выбрать один либо поставить собственный. При этом окончательное решение по дальнейшему обследованию и лечению человека в том числе будет принимать только врач.

Остальные 11 сервисов с ИИ выявляют признаки ряда заболеваний на основе лучевых снимков, Например, они находят предпосылки к раку легких, коронавирусу, инсульту и другим заболеваниям. Также активно применяются программные модули для исследования флюорограмм, рентгенограмм грудной клетки и результатов компьютерной томографии. Ракова подчеркнула, что 150 медорганизаций столицы уже используют нейросети в своей работе.

Ранее Ракова рассказала, что новый сервис ИИ, заработавший в Москве, способен обнаружить рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга.

По ее словам, оперативная диагностика и назначение необходимой терапии способствуют замедлению прогрессирования данного хронического заболевания нервной системы. В настоящее время ИИ в лучевой диагностике фиксирует патологии уже по 21 клиническому направлению.

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