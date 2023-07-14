На ВДНХ создали сеть интерактивных помощников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ в 38 павильонах создали сеть многофункциональных интерактивных помощников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Удобная и технологичная туристическая навигация – часть комфортной городской среды, которую создает правительство Москвы. Новая сеть интерактивных помощников на ВДНХ, туристический сервис Russpass показывают важность цифровизации решений в сфере туризма для Москвы", – рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

Козлов добавил, что благодаря подобным проектам туристическая инфраструктура объединяется в экосистему, дающую больше возможностей для изучения Москвы.

На mos.ru уточнили, что данный проект стал пилотным на ВДНХ. Там уже установили интерактивные мультимедийные стелы. Система навигации выстроена по принципу дополненной реальности. Кроме того, она работает в трех режимах.

Пользователям доступно рассмотрение ВДНХ с высоты птичьего полета. Также желающие могут исследовать внутреннее строение павильонов. На интерактивной видовой панораме можно найти среди других нужный павильон. Там же гости могут узнать, какие там проходят мероприятия, а также приобрести билеты в один клик. Помимо этого, пользователям доступна функция "перемещения во времени", благодаря которой желающие увидят выставку в любое время суток и года.

По словам гендиректора ВДНХ Сергея Шогурова, выставка является территорией инноваций, где всегда представляются наиболее важные технологические разработки разных сфер деятельности. Причем не только своевременные разработки, но и опережающие время. Сейчас главная выставка города продолжает эту традицию.

"Интерактивная цифровая навигация поможет гостям с легкостью сориентироваться на нашей территории и спланировать свой досуг. Их установка является следующим этапом создания удобного пространства для гостей и дополнит существующую единую навигационную систему выставки", – сказал Шогуров.

В настоящее время на территории ВДНХ установили более 340 элементов навигации, включая 22 информационные стелы, 4 цифровых и 7 навигационных экранов, 36 обзорных карт, 106 навигационных опор со стрелочными указателями, 120 карт-"пятиминуток", показывающих, что располагается в пяти минутах ходьбы от карты, 58 стел, информирующих о памятниках культуры, ландшафтных объектах, а также 98 информационных газонных табличек.

Гости ВДНХ могут общаться с интерактивными помощниками, используя голос. Также посетители могут обратиться за помощью к оператору информационного центра со звуком или по видеосвязи. На главной городской выставке планируется осуществить бесшовное использование помощника, то есть продолжение общения будет доступно со своего смартфона в любом месте ВДНХ.

Также в систему интерактивного помощника внесут функцию распознавания лиц. Система сможет реагировать на эмоции и предлагать варианты маршрутов по ВДНХ.

Кроме того, планируется интегрировать помощника с турсервисом Russpass. Таким образом путешественники смогут выбирать и планировать экскурсионные маршруты по выставке. Кроме того, пользователи смогут не покидая территорию ВДНХ, составлять полноценную поездку по России, покупая билеты, бронирую гостиницы и составляя маршруты.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что сад с интерактивными зонами, которые позволят жителям столицы и их детям исследовать природу, будет возведен в рамках благоустройства жилого комплекса на Симоновской набережной.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что в саду появится маршрут, проходящий через всю территорию комплекса. В него встроят ряд интерактивных элементов. Например, появится большое увеличительное стекло, через которое дети смогут рассматривать природные элементы, бетонные плиты с различными отпечатками лап животных и многое другое.

Интерактивный стенд появился у Ростокинского акведука в "Парке Яуза"