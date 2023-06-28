Сад с интерактивной зоной для изучения природы появится на Симоновской набережной

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Сад с интерактивными зонами, которые позволят жителям столицы и их детям исследовать природу, будет возведен в рамках благоустройства жилого комплекса на Симоновской набережной. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сад задуман как самая озелененная точка на придомовой территории комплекса, в которой будут сосредоточены различные зоны: отдыха – для взрослых жителей и развивающие – для маленьких. Так, здесь появится развивающая площадка для детей до 3 лет, зона с качелями и зона отдыха", – рассказал он.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в саду появится маршрут, который будет проходить через всю его территорию, в него также встроят ряд интерактивных элементов, например, появится большое увеличительное стекло, через которое дети смогут рассматривать природные элементы, бетонные плиты с различными отпечатками лап животных и многое другое.

В саду установят жукарий, в коллекцию которого войдет большое количество насекомых, в том числе и редких. На территории благоустроенной зоны появится витрина-флорариум, в которой будут содержаться разрезанные овощи и растения, это позволит детям и их родителям наблюдать за ростом растений в разрезе, добавила она.

Пятова рассказала, что ландшафтный дизайн сада, игровые комплексы, уличная мебель были разработаны и выполнены в одной концепции вместе с жилым комплексом, который передает образ северных морских пейзажей.

На придомовой территории специалисты высадят крупные и миниатюрные деревья, кустарники, луговые травы. Отмечается, что все растения были выбраны с учетом смены сезонов: одни из них цветут осенью, другие – весной, их дополнят вечнозеленые виды, а также растения с яркой корой и стеблями.

"Как неоднократно отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин, создание качественной комфортной и безопасной городской среды – это одна из основных задач, стоящих перед столичными властями. И созданию благоустроенных общественных пространств, которые станут новыми центрами притяжения, застройщики уделяют повышенное внимание", – сказала Пятова.

Она напомнила, что обновленная благоустроенная территория доступна не только жильцам комплекса, но и всем жителям столицы.

Председатель Москомстройинвеста отметила, что общая площадь территории, отведенной под благоустройство, составит около 6 000 квадратных метров, в рамках работ также проведут реконструкцию Симновской набережной и возведение закрытого внутреннего двора.

"Во дворе планируется разбить парк с редким северным ландшафтом, обустроить детские плейхабы, сконструированные по принципам нейродинамики, спортивные и досуговые зоны, а также площадку для выгула домашних питомцев", – резюмировала она.

Жилой комплекс Forst от девелопера Forma в данный момент возводится в Даниловском районе по адресу улица Автозаводская, участок 21/1. В состав комплекса войдут пять двадцатиэтажных корпусов с подземными парковками.

На подземной парковке жители комплекса смогут разместить 273 автомобиля, также там появятся 152 кладовые. На территории появится социальная и коммерческая инфраструктура, среди них детский сад, кафе, магазины и многое другое.

Подчеркивается, что комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал о начале благоустройства территории, прилегающей к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) "Планерная".

Согласно проекту, все воздушные линии будут убраны при помощи кабельной канализации, будут установлены дополнительные ливневые системы, появятся новые пешеходные маршруты, светофоры, а на финальном этапе специалисты разобьют 45 тысяч квадратных метров газона.



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