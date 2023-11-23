Депутат Мосгордумы: льготы по оплате ЖКУ снижают нагрузку на семьи участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) уменьшают нагрузку на бюджеты семей, члены которых участвуют в специальной военной операции. Об этом Агентству "Москва" сообщил депутат Мосгордумы и координатор проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

"Планирование семейного бюджета в новых условиях – это непростая тема, и этот пункт был очень важным. Семья должна понимать, что государство делает все, чтобы снизить нагрузку, выросшую из-за службы мужа, отца, брата", – отметил он.

По словам Козлова, оформить компенсацию части расходов по ЖКУ и капитальному ремонту можно в Едином центре поддержки семей участников СВО. При этом он подчеркнул, что льготы по оплате ЖКХ являются актуальной темой для многих граждан, которая постоянно обсуждается в рамках проекта "Школа грамотного потребителя".

"Финансовая грамотность должна обязательно включать и знания о том, какие меры поддержки семьи предлагает как государство, так и город", – заключил Козлов.

Ранее сообщалось, что консультационные пункты по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих создадут в военно-лечебных учреждениях Минобороны России. Подобная мера поддержки участников спецоперации позволит оперативно решать спектр жилищных вопросов, возникающих у военнослужащих во время нахождения в госпиталях.



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