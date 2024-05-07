СК потребовал суд арестовать журналистку Кеворкову

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Следственный комитет подал ходатайство в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

"Оно будет рассмотрено ближайшее время", – говорится в сообщении.

Кеворкову задержали и отправили в изолятор временного содержания 6 мая. Уточняется, что 7 мая правоохранительные органы должны избрать меру пресечения.

Согласно некоторой информации, Кеворкова разделяет радикальную исламскую идеологию и публикует материалы, оправдывающие деятельность террористов, что и стало причиной обысков.

По данным СМИ, она опубликовала в своем телеграм-канале посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность "Движения Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

