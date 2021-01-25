Школьников обучат работе с искусственным интеллектом в технопарке "Мосгормаш"

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Старшеклассников и студентов колледжей обучат работе с искусственным интеллектом в технопарке "Мосгормаш". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
"В детском технопарке "Мосгормаш", работающем при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, началась запись на бесплатные курсы по направлениям "Искусственный интеллект в медицине" и "Искусственный интеллект для обеспечения безопасности на предприятиях", – говорится в сообщении.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что курсы станут первой обучающей программой по данному направлению в детских технопарках столицы. По его словам, школьники получат не только навыки работы с искусственным интеллектом, но и смогут создать востребованные продукты.
Программы разработаны при участии московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) и индустриального партнера детского технопарка. Они ориентированы на учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Обучение пройдет с февраля по май в лабораториях информационных технологий технопарка "Мосгормаш".
Ранее сообщалось, что российский сервисный робот будет преподавать робототехнику в детском технопарке "Наукоград". Фурсин рассказывал, что вместе с роботом учащиеся столичных школ смогут изучать программирование, мехатронику и искусственный интеллект.
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