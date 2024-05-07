Главврача Орехово-Зуевской больницы будут судить за получение взятки

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ГСУ СК России по Мособласти завершило расследование уголовного дела в отношении главврача Орехово-Зуевской больницы и по совместительству депутата совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Следствие установило, что в феврале 2023 года главврач решил заключить госконтракт на выполнение ремонта в больнице с аффилированной фирмой с целью получения отката в размере 25% от общей суммы. Он якобы обратился с предложением к знакомому предпринимателю, после чего они договорились о проведении сделок.

Уточняется, что бизнесмен обратился в УФСБ России, чтобы предотвратить незаконную деятельность, а все дальнейшие действия проходили в рамках оперативного эксперимента.

По данным следствия, в августе 2023 года главврач в служебном кабинете получил от предпринимателя фальшивые деньги на сумму 1,5 миллиона рублей в качестве обещанной взятки. Оперативники задержали главврача сразу после получения денег.

Отмечается, что обвиняемый полностью признал вину, дал развернутые показания относительно обстоятельств совершенных преступлений. Главврач обвиняется по части 6 статьи 290 ("Получение взятки"). Уголовное дело передано в суд для рассматривания по существу.

Ранее стало известно о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. Клебанова сняли с занимаемой должности сразу после подтверждения информации о совершенном преступлении.

