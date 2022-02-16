В РФ могут ввести налог для Steam и других игровых платформ – СМИ

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Правительство рассматривает возможное пополнение фонда поддержки патриотических видеоигр за счет налога на цифровые магазины Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store и другие. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Предварительная концепция подразумевает сбор в размере 5% от оборота цифровых платформ на территории России. Таким образом чиновники ожидают поступления в размере до 10 миллиардов рублей в год.

Xbox Games Store принадлежит компании Microsoft. Согласно оценке проекта xboxstat, учетные записи в сервисе есть у 403 тысяч геймеров из России. Steam принадлежит Valve, число пользователей из РФ не раскрывается (глобально – около 120 миллионов пользователей).

Что касается японской компании Sony, то на декабрь 2021 года глобальное число активных пользователей сервиса PlayStation Store составляло 111 миллионов человек, отдельные данные по РФ не представлены.

Отечественный фонд поддержки разработчиков видеоигр – мера, предусмотренная вторым пакетом средств поддержки IT-отрасли. Он был утвержден правительством РФ в сентябре.