Зяббарова: поступления в бюджет Москвы от IT-отрасли в январе – феврале выросли на 11,2%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем поступлений в бюджет Москвы от предприятий IT-отрасли за январь – февраль вырос на 11,2%. В целом индустрия сохранила двузначные темпы роста, сообщила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Объем поступлений в бюджет города от предприятий отрасли за первые два месяца 2021 года вырос на 11,2%, превысив 20 миллиардов рублей. По итогам первых двух месяцев года столичная IT-индустрия сохранила двузначные темпы роста, достигнутые в прошлом году.

В целом за 2020 год поступления от предприятий отрасли в столичный бюджет увеличились на 12,2% – до 157,9 миллиарда рублей по сравнению с 2019 годом.

"В прошлом году IT-сектор улучшил финансовые и производственные результаты деятельности. Позитивная динамика достигнута по всем ключевым показателям: объему прибыли, отчислениям в бюджет, числу рабочих мест, инвестициям в основной капитал. Объем услуг связи в Москве в прошлом году вырос на 12%", – отметила Зяббарова.

Она также рассказала, что правительство проводит последовательную политику по развитию городской цифровой среды, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса предприятиями IT-индустрии.

По словам Зяббаровой, столичный IT-сектор одним из самых привлекательных для инвестиций на сегодняшний день. В 2020 году в отрасль привлекли 360,1 миллиарда рублей, или 13,3% от общего объема инвестиций в основной капитал в Москве.

По налогу на прибыль организаций в начале 2021 года наблюдается ускорение темпов роста поступлений: за январь – февраль предприятия IT-индустрии перечислили в бюджет 9,2 миллиарда рублей, что на 21,4%, или 1,6 миллиарда больше, чем за первые два месяца прошлого года.

По итогам 2020 года поступления по этому налогу от предприятий и организаций отрасли выросли на 4,8%, или 2,7 миллиарда – с 56,9 до 59,6 миллиарда рублей. Возросла и доля IT-сектора в поступлениях по налогу на прибыль организаций в бюджет Москвы.

В частности, если в 2019 году она составила 6,6%, то в 2020 году – 7,5%. Это больше, чем у строительной или нефтегазовой отрасли. Чистый сальдированный финансовый результат деятельности предприятий IT-сектора по итогам 2020 года достиг 448,9 миллиарда рублей с ростом на 44,8% к уровню 2019 года.

По данным департамента финансов Москвы, в январе – феврале 2021 года поступления по налогу на доходы физических лиц от предприятий информационного сектора выросли на 0,3 миллиарда, или 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2020 год отчисления IT-индустрии по НДФЛ в бюджет Москвы по сравнению с 2019 годом выросли на 19,5%, или 14,7 миллиарда. В абсолютном выражении это 90,3 миллиарда. Доля в общем объеме поступлений по НДФЛ за год выросла с 7,3 до 7,8%.

В ведомстве считают, что основными факторами роста стало увеличение количества рабочих мест и уровня заработной платы. По состоянию на январь 2021 года в московской IT-индустрии трудятся 346 тысяч человек, что на 10,3 тысячи больше, чем в январе 2020 года. Зарплату в этой сфере предлагают на 43,5% выше средней по городу, формируя устойчивый спрос на высококвалифицированных специалистов международного уровня.

По данным Мосстата, средний размер зарплаты на предприятиях IT-сектора по итогам прошлого года достиг 144,3 тысячи рублей, что на 8,1% выше значений 2019 года.

С 1 марта 2021 года разработчиков программного обеспечения полностью освободили от налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты. Ожидается, что объем поддержки отрасли за счет данной налоговой льготы в 2021 году может превысить 20 миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в городе работают более 130 тысяч технологичных компаний, а доля высокотехнологичных отраслей в ВРП Москвы превышает 20%. Он напомнил, что Московский инновационный кластер был создан при поддержке президента. Его задача состоит в том, чтобы помочь наукоемким предприятиям объединить свои идеи и финансовые ресурсы.

Как уточнил глава города, взаимодействие участников кластера осуществляется при помощи универсальной IT-платформы. Благодаря этому сервису участники могут выходить на рынок и презентовать свой продукт.

