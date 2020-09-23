Глава Минцифры рассказал о втором пакете мер поддержки IT-отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли могут представить в октябре. Об этом сообщил глава Минцифры Российской Федерации Максут Шадаев на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", передает РИА Новости.

"Думаю, в середине или конце октября", – ответил Шадаев журналистам, узнававшим, когда могут представить второй пакет мер. Какие именно будут меры поддержки, в настоящий момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира. Программу открыли весной этого года, тогда же стартовал прием заявок.