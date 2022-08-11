В МВД РФ предложили давать статус ветерана полицейским, участвующим в спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением присваивать статус ветерана боевых действий сотрудникам полиции, участвующим в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Там отметили, что проект соответствующего ведомственного приказа в настоящее время находится на общественном обсуждении.

"Проект приказа разработан с целью внесения в порядок изменений, относящихся к урегулированию вопросов выдачи удостоверений ветерана боевых действий сотрудникам органов внутренних дел РФ, выполнявшим (выполняющим) задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что проект предусматривает внесение в действующий приказ поправок, которые позволят привести его положения в соответствие президентскому указу № 353 от 6 июня.

Ранее Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий пограничникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения в РФ. Согласно закону, статус получат военнослужащие ФСБ, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне СВО.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.