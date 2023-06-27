Миронов предложил Путину официально сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил Владимиру Путину сделать 1 июля официальным праздником – Днем ветеранов боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.

Политик сообщил, что уже более 10 лет военные в этот день приходят на Поклонную гору в Москве, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал страну.

Ранее с подобным предложением выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, сейчас этот праздник отмечают 1 июля только в ряде российских регионов. Однако Кузнецова назвала такой подход неправильным, учитывая проведение спецоперации на Украине.

Отмечалось, что 133,5 тысячи военнослужащих, принимающих участие в СВО, имеют статус ветерана боевых действий. Они получают различные меры поддержки со стороны государства, подчеркнула первый замглавы российского министерства труда и соцзащиты Ольга Баталина.

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