Кузнецова предложила придать Дню ветеранов боевых действий официальный статус

Фото: Минобороны РФ

В России необходимо придать Дню ветеранов боевых действий официальный всероссийский статус. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, сейчас этот праздник отмечают 1 июля только в ряде российских регионов. Однако Кузнецова назвала такой подход неправильным, учитывая проведение спецоперации на Украине.

Ранее правительство одобрило проект закона о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. При этом травмированные бойцы могут получить статус инвалида боевых действий. Добровольцы и члены их семей вместе с солдатами ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами соцподдержки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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